O Pacote de Transição Ecológica proposto pelo Ministério da Fazenda e a realização da COP30 no Brasil, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), serão os temas prioritários da recém-criada Comissão Temática de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, novo braço do Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável, o chamado "Conselhão".

O presidente Lula discursa na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito - Ahmad Gharabli - 16.nov.2022/AFP

Instalado nesta quinta-feira (20), o colegiado reúne integrantes como o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, o reitor da Universidade Zumbi do Palmares, José Vicente, a presidente do Instituto Igarapé, Ilona Szabó de Carvalho, também colunista da Folha, e a chef Bela Gil.

A ideia é que o grupo discuta e apoie diretrizes ligadas à questão climática. Conselheiros que participam da comissão já sinalizaram que devem defender a aprovação do Pacote de Transição Ecológica, também chamado de "Pacote Verde" ou "Plano Verde".

A estratégia encabeçada pela Fazenda buscará promover a transição do país para uma economia de baixo carbono por meio de iniciativas como a criação do mercado regulado de carbono e a emissão de títulos verdes.

Lançado no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Conselhão foi reeditado no terceiro mandato do petista. A instância consultiva reúne representantes de diferentes setores, como empresários e sindicalistas, para discutir e sugerir medidas para o desenvolvimento do país.