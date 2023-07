São Paulo

A secretaria nacional de Periferias, órgão do Ministério das Cidades do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai lançar o prêmio Periferia Viva, iniciativa que vai premiar projetos com maior potencial de promover melhora na qualidade de vida em periferias urbanas.

O lançamento está previsto para o dia 18 de julho, no Recife, durante uma das Caravanas das Periferias que estão sendo realizadas pela pasta.

Guilherme Simões Pereira, secretário nacional de Periferias do governo Lula - Reprodução/Instagram/@guilhermesperiferias

Os projetos serão avaliados e selecionados por uma comissão do Ministério das Cidades.

O prêmio, no valor aproximado de R$ 50 mil reais por iniciativa, será destinado a 54 agentes coletivos periféricos de todas as regiões do Brasil, com atuações em diversas áreas.

A secretaria é comandada por Guilherme Simões Pereira, ativista do movimento por moradia e membro da coordenação nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto). Ele foi indicado ao posto pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).