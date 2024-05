Substituta de Jean Paul Prates no comando da Petrobras, a ex-diretora-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) Magda Chambriard defende a necessidade de explorar novas fronteiras para identificar futuras bacias de produção, como seria o caso da Margem Equatorial.

A Petrobras tenta há quase um ano uma licença para explorar petróleo na foz do Amazonas, mas esbarra na negativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis).

Jean Paul Prates será substituído por Magda Chambriard na presidência da Petrobras - Rubens Cavallari/ Folhapress

Em entrevista ao portal Petronotícias, Chambriard argumenta que a margem é uma fronteira ainda pouco explorada e diz que o país precisa repor suas reservas de óleo. "Estamos diante de uma questão: qual fronteira poderá garantir a continuidade da produção e das exportações do país a partir do momento em que a produção do pré-sal começar a declinar?", afirma.

Ela diz que sua preocupação é que a exploração tem que ser feita com muita antecedência, sob risco de não haver possibilidade de reposição de reservas posteriormente. "É preciso sempre licitar uma área de alto potencial, como foi feito no pré-sal, bem como licitar áreas com oportunidades de negócios para as pequenas empresas", diz ao Petronotícias.

"Além disso, sempre buscamos licitar e explorar áreas em novas fronteiras, com o objetivo de identificar as futuras bacias produtoras. Então, a questão da Margem Equatorial entra nesse escopo."

Chambriard afirma ainda que as preocupações com impacto ambientais serão consideradas e que não será "construída do zero" uma base em uma área isolada de floresta. "Isto é, será escolhida uma área que já está desenvolvida para abrir a infraestrutura necessária para a atividade exploratória. Até porque é muito mais caro fazer de outra maneira."