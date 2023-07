Brasília

O Ministério dos Direitos Humanos acertou uma parceria com a Defensoria Pública da União para desenhar linhas conjuntas de atuação nas viagens que serão feitas para avaliar a situação de superlotação e as condições carcerárias em presídios e unidades do sistema socioeducativo do país.

Presos tomam banho de sol no pátio interno do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo - Apu Gomes/Folhapress

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Igor Roque, que vai assumir a Defensoria Pública da União, se reuniram nesta terça-feira (25) para debater o tema, que é acompanhado com atenção pelo presidente Lula (PT).

"Nossa intenção da parceria com a Defensoria Pública da União, sob a batuta do governo federal, é fazer com que possamos melhorar as condições dessa parcela da população brasileira que são cidadãos e que têm sofrido muito", afirma Silvio Almeida.

A Defensora atuará na interlocução junto às instituições e órgãos de justiça para tentar mudar o cenário atual, segundo Roque. A caravana deve ter início na segunda quinzena de agosto.