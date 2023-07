Brasília

A sabatina de Paulo Alcoforado para uma vaga na diretoria da Ancine (Agência Nacional do Cinema) deverá ocorrer na primeira quinzena de agosto na Comissão de Educação e Cultura do Senado —a data, no entanto, ainda não foi marcada.

Ele será o primeiro nome indicado pelo governo Lula (PT) neste terceiro mandato do petista para compor a diretoria da agência. Atualmente, o colegiado Ancine é formado por três indicados no governo Jair Bolsonaro (PL): Alex Braga Muniz, diretor-presidente, Vinicius Clay Araujo Gomes e Tiago Mafra dos Santos.

Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), relator da indicação, há uma "demanda forte" do Ministério da Cultura para dar celeridade ao processo. "O ministério quer recompor a Ancine. Até metade de agosto já vai ter votado [a indicação], inclusive no plenário do Senado", afirmou ao Painel.

Alcoforado é uma indicação da própria ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ele já foi diretor da Ancine entre maio de 2009 até dezembro 2010, além de ter sido secretário de políticas de financiamento do órgão.