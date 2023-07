Brasília

Realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo, a última plenária para elaboração do PPA (Plano Plurianual) deve reunir nove ministros do governo Lula nesta sexta-feira (14).

Além de Simone Tebet (Planejamento), há expectativa de que compareçam Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Márcio França (Portos e Aeroportos), Ana Moser (Esporte) e Silvio Almeida (Direitos Humanos).

Ministros Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) - Pedro Gontijo/Senado Federal

As plenárias têm como objetivo incorporar prioridades da sociedade ao Plano Plurianual 2024-2027. A previsão é que dez representantes da sociedade civil e dos movimentos sociais apresentem suas propostas às autoridades.

Até agora, as plenárias do Plano Plurianual já reuniram mais de 30 mil pessoas em 22 Estados e no Distrito Federal.