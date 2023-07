Brasília

A bancada do PP na Câmara sinalizou ao governo que não tem interesse no Ministério do Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família, principal programa social da gestão Lula.

Indicou também que aceitaria somente pastas do mesmo porte ou mais expressivas, como Minas e Energia e Integração Nacional.

As negociações ocorrem no contexto da reforma ministerial que Lula fará para tentar ampliar sua base de apoio no Congresso.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara reforma ministerial para tentar atrair PP e Republicanos - Gabriela Biló/Folhapress

Segundo integrantes da cúpula do PP, a bancada não assumiria o Ministério de Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família, porque consideraria "falta de confiança" do governo. Esse formato, transferindo o programa para outra pasta controlada pelo PT, vem sendo mencionado como uma alternativa para acomodar a legenda no Executivo.

Um cacique do PP também indica que "sob hipótese nenhuma" o partido teria interesse no Ministério de Portos e Aeroportos, hoje comandado por Márcio França (PSB).

No entanto, esses mesmos interlocutores admitem que é difícil para o PT desalojar partidos que se aliaram à gestão Lula desde o começo, como PSD, que controla Minas e Energia, e União Brasil, que tem Integração.

No PP, o nome cotado para assumir um eventual ministério é o de André Fufuca (MA), líder do partido na Câmara.