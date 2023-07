Cada vez mais irritado com Roberto Campos Neto, o PT subiu ainda mais o tom contra o presidente do Banco Central e o chamou de "lacaio" e "capacho" em texto publicado em seu site na última sexta-feira (21), além de compará-lo aos golpistas do 8 de janeiro.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atacado por petistas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O texto fazia comentários sobre uma entrevista dada por Campos Neto à gestora de fundos americana BlackRock, em que defendia "terceirizar" a gestão das reservas brasileiras.

"Reafirmando o papel de lacaio do sistema financeiro, Neto revelou o mais novo plano para destruir a soberania nacional: terceirizar a gestão de ativos brasileiros", diz o texto do PT, que também classifica o plano como "criminoso".

De acordo com o partido, trata-se de "um ataque contra o Brasil tão grave quanto a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro".

As críticas se somam aos comentários negativos feitos por dirigentes petistas sobre Campos Neto em razão da demora na redução da taxa de juros. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, tem sido uma das mais enfáticas contra o presidente do BC, inclusive aderindo a um abaixo-assinado que pede sua saída do cargo.