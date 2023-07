Brasília

O deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) quer convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para falar em uma audiência pública na Câmara sobre as consequências da eventual adoção de uma moeda comum entre Brasil e Argentina.

Ele também quer que Campos Neto fale sobre a política monetária do Banco Central, criticada pelo governo e por economistas.

Presidente Lula e argentino Alberto Fernández em reunião do Mercosul - Telam/Xinhua

Sobre a controvérsia envolvendo a moeda comum, Barbosa cita declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do chefe de Estado argentino, Alberto Fernández, em defesa da medida. A moeda comum seria usada no comércio regional e não eliminaria as divisas de cada país.

"O fato objetivo é que a disposição dos mandatários de Brasil e Argentina em avançar na proposta de criação de uma moeda comum tem gerado turbulências no debate econômico e trazido muitas inquietações para o setor produtivo nacional", argumenta.

Já sobre a taxa básica Selic, o deputado diz ser necessário "debater os reflexos negativos da adoção da elevada taxa de juros na atração de investimentos estrangeiros para o setor produtivo nacional."

"Especialistas são unânimes em apontar a taxa básica de juros a 13,75%, maior patamar dos últimos seis anos, como sendo um dos entraves ao investimento externo no Brasil, o que nos motiva a querer buscar esclarecimentos a propósito dessa sensível relação juros x atração de investimentos estrangeiros."