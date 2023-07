Brasília

Associações que representam fintechs, empresas de criptoativos e de tecnologia lançam nesta terça-feira (11) uma carta em defesa da realização de concursos públicos para o Banco Central e para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para melhorar o atual quadro de insuficiência institucional.

O documento é assinado por Abfintechs (ligada a fintechs), Abcripto (criptoativos), Abipag (instituições de pagamentos), Abranet (internet), Init (iniciadores de transação de pagamentos) e Zetta (empresas de serviços financeiros digitais).

Fachada do prédio do Banco Central em Brasília - Gabriela Biló /Folhapress

No documento, as entidades citam a redução do quadro de servidores do BC nos últimos anos e o aumento de atribuições institucionais da autoridade monetária sem que fossem repostos esses funcionários.

"Diante desse quadro de insuficiência institucional e de risco ao bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, as associações que subscrevem o documento vêm, respeitosamente, manifestar seu apoio ao certame para admissão de 545 novos servidores do Banco Central", indicam, acrescentando que o apoio se aplica à CVM.

As associações dizem que os concursos buscam a justa adequação dos quadros funcionais dos órgãos "diante da complexidade crescente das demandas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, essenciais para a atividade econômica do país."