Um almoço nesta segunda-feira (7) em um restaurante no centro de São Paulo reuniu, entre outros, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB).

Andrea Matarazzo, Geraldo Alckmin e José Medina, do hospital do rim - Folhapress

A reunião, organizada pelo ex-ministro Andrea Matarazzo, teve duplo objetivo: celebrar os 29 anos do Plano Real e os 92 anos de FHC.

"É um almoço para pessoas que tiveram papel importante na implantação do Plano Real e no governo Fernando Henrique, e que há muito não se viam", disse Matarazzo.

No evento, falou-se pouco de política, mas houve muitas referências a um ambiente político pré-polarização, que se perdeu na era das redes sociais.

Matarazzo reuniu 66 pessoas, a maioria ex-membros do governo FHC. Do atual governo, estiveram no local Alckmin e o presidente da Apex, o petista Jorge Viana, que de lá foi para um evento junto com o vice-presidente em Sorocaba (SP).

Na saída, Alckmin disse ao Painel que segue tendo muitos amigos entre tucanos e ex-tucanos. "O presidente Fernando Henrique mudou o Brasil. Primeiro, fez a consolidação da democracia. A passagem de governo dele para o presidente Lula foi exemplar. Deve ficar como paradigma. Depois, estabilizou a moeda, o real mudou o Brasil. O Brasil mudou de patamar. E ele montou um grande time", declarou.

Temer, que desde o impeachment de Dilma Rousseff se tornou adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o governo FHC era "vocacionado para a paz". "Foi um governo voltado para a ideia de tranquilização do país", declarou.

Também estiveram no local, entre outros, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, os ex-senadores Tasso Jereissati, José Serra, José Aníbal, Aloysio Nunes Ferreira, Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes, os ex-ministros Nelson Jobim, José Jorge, Xico Graziano, José Carlos Dias, além de três pais do Plano Real, os economistas Persio Arida, André Lara Resende e Gustavo Franco.

"Reunimos aqui pessoas de diversos matizes, que só querem o bem do Brasil", afirmou Dias, ex-ministro da Justiça.