Defensores de candidatos nordestinos ao Superior Tribunal de Justiça argumentam que a corte está desequilibrada regionalmente em favor do Sudeste.

Três estados (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) têm metade dos 30 ministros em atividade, enquanto o Nordeste, com 9 estados, tem 9 representantes. Há ainda quatro do Sul, 1 do Norte e 1 do Centro-Oeste.

Nesta quarta (23) devem ser divulgadas duas listas: uma tríplice para uma vaga de advogado, e uma sêxtupla para duas vagas destinadas a magistrados.

Para a vaga da advocacia o único nome é o advogado baiano André Luís Guimarães Godinho, que foi conselheiro do CNJ e ouvidor nacional de Justiça.

Já para as vagas da magistratura existem mais opções do Nordeste, como Maurício Kertzman e Roberto Frank (ambos da Bahia), Tutmes Albuquerque (Alagoas) e Honório Gomes do Rego Filho (Pernambuco).