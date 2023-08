Um dos mais influentes integrantes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Cezinha de Madureira (PSD-SP) defende o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a próxima vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), a ser aberta em setembro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias - Ronny Santos/Folhapress

A indicação, diz, poderia ajudar no relacionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o segmento, uma vez que Messias é evangélico.

"Messias tem sido muito importante para o diálogo em meio à guerra de ideologias entre direita e esquerda. Tem sido um ponto importante para nós que somos evangélicos", diz Cezinha.

Segundo o parlamentar, uma eventual opção de Lula por Messias é bem-vista por diversos colegas da bancada. "A prerrogativa da indicação é do presidente, mas se for essa a escolha, certamente haverá uma mobilização dos deputados evangélicos junto aos senadores para ajudar na aprovação", declarou.

Caso Messias seja escolhido, seria o segundo evangélico na corte, após André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro (PL).