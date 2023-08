Brasília

Presidente da Frente Parlamentar da Radiodifusão, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) defende que empresas do setor não devem pagar direitos autorais novamente por veicular em streaming obras audiovisuais que já tiveram contratos para televisão, por exemplo.

"Vamos dar como exemplo a TV Tupi, um artista que trabalhava com o [apresentador] Chacrinha. Ele já ganhou pelo trabalho. Passados cinco anos, muda o modelo de transmissão. Hoje, a TV divide espaço com as big techs. A TV também coloca o app no ar. Aí eu vou ter que pagar o artista por aquilo que ele já recebeu? Não está correto", afirma o parlamentar.

Artistas querem cobrança de direitos por exibição em streaming de obras audiovisuais com contratos já firmados em TV - Getty Images

No texto do relator Elmar Nascimento (União-BA), não está prevista a remuneração por disponibilização na internet de obras.

Cezinha afirma que a empresa de radiodifusão não pode assumir essas consequências.

"A gente já paga cada vez que toca uma música na rádio, vai uns centavinhos lá para o dono da obra, para o artista, para a produtora. O Ecad [responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais] já cobra. Se repassa direito ou não, é outra história. Mas o radiodifusor não pode se responsabilizar por direitos retroativos de artistas", critica.

Segundo ele, o relator também discorda da flexibilização do dispositivo. Interlocutores dizem que Nascimento só pretende colocar o projeto para votação depois de um acordo com artistas e empresas. Hoje, não haveria voto para aprovar o texto.

"Ele está tranquilo para votar o texto do jeito que nós propusemos a ele, que os artistas haviam concordado. Agora os artistas querem voltar atrás. Não dá para voltar atrás de nada", diz.