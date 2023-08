O evento de lançamento do programa Brasil Sem Fome no Piauí, em 31 de agosto, deverá ser um dos maiores do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o momento.

O presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em evento em julho no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Como mostrou a Folha, o ato está sendo visto como um gesto de fortalecimento do ministro do Desenvolvimento Social, o piauiense Wellington Dias, num momento em que ele é ameaçado de perder o cargo na reforma ministerial.

Serão ao menos 24 ministros presentes, além de parlamentares e autoridades locais. Lula vai aproveitar a viagem para também inaugurar dois trechos duplicados de rodovias federais, além de um viaduto em Teresina (PI).

O programa Brasil Sem Fome será criado por decreto, e consiste na coordenação de diversas ações para resolver a questão.

Uma das novidades é o anúncio de uma pesquisa para medir a fome no Brasil, elaborada de acordo com parâmetros das Nações Unidas.

Ela será anual e produzida com participação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Haverá recortes sobre pobreza e insegurança alimentar em cada município, para ajudar o governo a focalizar melhor as estratégias de combate à fome.