Brasília

A reforma ministerial do presidente Lula (PT) ameaça a permanência de Anderson Pomini no comando da Autoridade Portuária de Santos, empresa pública vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, que deve ficar sob controle do Republicanos.

Navio com destino à China é carregado com grãos de milho no Porto de Santos - Eduardo Knapp/Folhapress

Advogado do ministro Márcio França (PSB), Pomini foi anunciado em abril para o cargo. O nome dele foi aprovado pelo governo e pelo conselho de administração da Autoridade, que administra o Porto de Santos, o maior da América Latina e que movimentou no ano passado 162,4 milhões de toneladas.

O ministério deve ficar com o deputado Sílvio Costa Filho (PE). Isso abre espaço para que o partido indique nomes para ocupar postos nos órgãos vinculados à pasta.

O destino de França não está claro. O PSB vê a possibilidade de ocupar o Ministério da Ciência e Tecnologia como uma saída aceitável.

Em outra frente, o PP deixou claro em conversas com o governo que prioriza a Caixa Econômica Federal, apesar da reticência inicial da gestão petista em ceder o posto, considerado estratégico.

O nome escolhido pelo partido é o de Margarete Coelho, ex-deputada e atual diretora de Diretora de Administração e Finanças do Sebrae. Ela é do Piauí, mesmo estado do presidente do partido, Ciro Nogueira, e aliada também do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Nogueira também veria outro aliado alçado ao posto de ministro: André Fufuca (MA), líder do partido na Câmara. Há uma articulação para que ele ocupe o ministério do Desenvolvimento Social, o que, se concretizado, representaria uma vitória dupla para Ciro Nogueira, ao desalojar Wellington Dias, adversário do presidente do PP no Piauí.