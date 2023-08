O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), dará palestra no curso de Direito da Faap Fundação Armando Álvares Penteado) na próxima terça-feira (16). Ex-aluno da instituição, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo.

O presidente do TJ-SP, Ricardo Anafe, durante palestra na Faap - Divulgação

O curso, coordenador pelo ex-secretário de Justiça Fernando José da Costa, promoveu nos últimos dias um ciclo de debates com personalidades do meio jurídico. Na quinta-feira (10), participou o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anafe, que falou sobre os 150 anos do órgão, a serem completados em 150 anos.

Na última segunda-feira (7), foi a vez do secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho.