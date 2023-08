Brasília

A juíza do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) Simone Schreiber já começou a se movimentar de olho na vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) que deve ser aberta em outubro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Desembargadora Simone Schreiber em jantar em homenagem ao advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Na quinta-feira (3), durante a posse do ministro Cristiano Zanin, Schreiber conversou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e pediu uma audiência com a parlamentar. Gleisi sinalizou positivamente e solicitou que a juíza marcasse com uma assessora.

Atual presidente do STF, Rosa Weber completa 75 anos em outubro, o que a obriga a se aposentar compulsoriamente.

Há pressão de parte dos movimentos sociais e de mulheres para que a vaga seja ocupada por uma mulher, se possível negra.

Além de Schreiber, também são cotadas para a vaga a ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Regina Helena Costa, as advogadas Dora Cavalcanti, Flavia Rahal, Carol Proner e Vera Araújo e a professora Lucineia Rosa dos Santos.