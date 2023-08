A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, uma das principais lideranças nacionais do PSDB, não irá ao evento convocado pelo presidente do partido, Eduardo Leite, na quinta-feira (24) em Brasília, no qual ele irá apresentar as novas diretrizes da legenda.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do PSDB - Pedro Ladeira/Folhapress

Leite, também governador do Rio Grande do Sul, chamou a reunião para dar detalhes do processo de renovação tucana, após o desempenho pífio na eleição do ano passado. O terceiro chefe de Executivo estadual do PSDB, Eduardo Riedel (MS), deve comparecer.

Lyra estará na capital federal nesta quarta-feira (23), mas irá embora antes do encontro. Segundo sua assessoria, ela tem "uma série de compromissos já marcados previamente e que não poderia adiar".

A governadora pretende enviar uma mensagem em vídeo para a reunião, que deve ter a presença de parlamentares e dirigentes estaduais do PSDB.

Leite deve apresentar os primeiros resultados de uma consultoria que foi contratada para fazer uma grande pesquisa qualitativa e quantitativa sobre o reposicionamento da legenda.