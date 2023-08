O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mandou um "viva" e uma salva de palmas para Guarulhos durante evento que comemorou os 25 anos de um bar em São Paulo, na última quinta-feira (17).

Eduardo Paes, com microfone, concede placa ao bar Pirajá como Patrimônio Cultural Carioca - Divulgação

Ele fez uma brincadeira ao lembrar como os fundadores do bar Pirajá, inspirado nos botequins cariocas, tiveram a ideia de abri-lo na capital paulista.

"É uma turma incrível, porque é uma turma de paulistanos, que vai passar, salvo engano, um fim de semana, um feriado, umas férias no Rio. Pelo que eu soube vocês foram de van. Não tiveram o risco de ir de Guarulhos para o Santos Dumont. Viva Guarulhos, uma salva de palmas para Guarulhos", afirmou.

No último dia 10 de agosto, Paes havia respondido ao prefeito de Guarulhos, Guti Costa (PSD), após ele dizer ao Painel S.A. que poderia ir à Justiça contra o fim dos voos ligando o aeroporto na cidade da Grande São Paulo ao Santos Dumont, na região central do Rio. Paes disse que havia uma "sacanagem" sendo feita com o Rio e que o jogo contra a cidade era "pesado".

Paes vem fazendo uma campanha pela transferência de parte dos voos do Santos Dumont, que está congestionado, para o Galeão, no momento com capacidade ociosa.

O evento de comemoração aos 25 anos do bar também teve a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).