São Paulo e Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem cobrado do Ministério do Trabalho e de sindicalistas que deem celeridade à regulamentação para os trabalhadores por aplicativos, diante do que considera lentidão nas discussões no grupo criado para debater o tema.

Ele já disse a aliados que gostaria de anunciar medidas na área, inclusive legislativas, antes de viajar para os EUA, no dia 18 de setembro. O motivo para isso é que o tema está na pauta de discussões de uma reunião bilateral do petista com o presidente americano, Joe Biden, em 19 de setembro.

Na última reunião do GT dos aplicativos criado no ministério, realizada em 19 de julho, as negociações se concentraram em garantir remuneração mínima aos trabalhadores e condições adequadas. Mas o consenso ainda está distante.

Greve de motoristas da Uber e da 99 em frente ao estádio do Pacaembu em maio de 2023 - Rubens Cavallari/Folhapress

A expectativa é que as empresas apresentem um documento na próxima reunião, em 14 de agosto. Lula chegou a dizer a aliados que se não houver uma proposta finalizada até sua viagem, ele mesmo poderá anunciar medidas de forma unilateral em 17 de setembro, véspera da viagem.

A discussão atualmente gira em torno do enquadramento dos trabalhadores na Previdência social e também na definição da atividade das empresas de apps.