Brasília

O governo quer usar o memorando de entendimento assinado entre o Ministério do Trabalho e o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que inclui a defesa de trabalhadores de aplicativos, como base para a conversa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá com seu colega americano, Joe Biden, durante a Assembleia Geral da ONU.

Presidente Lula com seu colega americano, Joe Biden - Reuters

Ambos devem se reunir no dia 19 de setembro, em Nova York. Lula e Biden querem lançar uma iniciativa em defesa do trabalho decente.

O memorando foi assinado no último dia 20 durante reunião de ministros do Trabalho do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo) em Indore, na Índia.

O documento traz uma série de áreas de cooperação bilateral, como a promoção da igualdade racial e de gênero, o combate ao trabalho infantil e forçado e a garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Está prevista ainda parceria para "assegurar os direitos laborais e a proteção para trabalhadores de plataformas e de freelancers", entre outros pontos. Atualmente, um grupo formado por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores discute regulação de apps no país.