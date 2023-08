São Paulo e Brasília

Em conversas com interlocutores do Supremo Tribunal Federal e autoridades da Esplanada, a presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana, tem se colocado como candidata à vaga que será aberta até outubro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que preside o STF.

Presidente Lula (PT) ao lado da presidente da Funai, Joenia Wapichana, no encerramento do Acampamento Terra Livre - Pedro Ladeira/Folhapress

Joenia argumenta que questões relevantes para a população indígena só serão priorizadas quando um deles se tornar ministro da corte.

A presidente da Funai é formada em Direito pela Universidade de Roraima e tem mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona, o que a credenciaria para ocupar uma vaga no Supremo –os ministros são escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A palavra final é do presidente Lula (PT).

Joenia, Rosa Weber e a ministra Cármen Lúcia estiveram juntas no lançamento da primeira Constituição brasileira traduzida para a língua indígena (nheengatu), em São Gabriel da Cachoeira (AM). O nome da presidente da Funai é defendido por representantes da população indígena, como o coordenador geral do Conselho Indígena de Roraima, Edinho Batista Makuxi.

Procurada, Joenia nega que esteja se colocando ao posto e diz que essa é uma iniciativa de lideranças indígenas. "As lideranças indígenas de Roraima falaram que seria importante para o Lula. Depois, nos Diálogos Amazônicos, os advogados indígenas da Amazônia também fizeram manifestação apoiando meu nome", afirma.

"Falei que [é] importante as mulheres estarem no STF, uma mulher indígena. E disse que na minha trajetória só está faltando contribuir no STF", completa a presidente da Funai.