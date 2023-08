Embora preferisse não ser desalojado do Ministério de Portos e Aeroportos, o PSB considera uma saída aceitável a transferência de Márcio França para a Ciência e Tecnologia. O movimento abriria espaço para Silvio Costa Filho, do Republicanos, ficar com a pasta hoje com França.

O Ministério de Portos e Aeroportos chegou a ser mencionado como uma opção para o PSB durante a montagem do governo, no final do ano passado.

Márcio França pode deixar Ministério de Portos e Aeroportos - Geraldo Magela - 19.abr.2023/Agência Senado

Além disso, o PSB tem uma identificação forte com a área, pois ocupou o ministério três vezes nos governos anteriores de Lula, com Roberto Amaral, Eduardo Campos e Sérgio Rezende.

A maior preocupação dos socialistas é não criar constrangimentos com o PCdoB, seu aliado histórico, uma vez que a presidente nacional do partido, Luciana Santos, é a atual ministra da Ciência e Tecnologia.

Caciques da legenda comunista, por outro lado, afirmam que veriam a saída de Luciana para o Ministério da Mulher, como vem sendo mencionado, como um "rebaixamento".