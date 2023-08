Presidente do diretório do MDB em Alagoas, o senador Renan Calheiros filiou nesta segunda-feira (28) ao partido o vice-prefeito de Barra de São Miguel, Floriano Melo. A cidade é comandada por Benedito de Lira (PP), pai do presidente da Câmara e adversário de Renan no estado, Arthur Lira (PP).

Montagem com Arthur Lira e Renan Calheiros - Walterson Rosa/ Pedro Ladeira/Folhapress

Em uma rede social, o senador falou sobre a filiação. "Nosso MDB está cada vez mais forte em Alagoas! Hoje tive o prazer de formalizar mais uma filiação. Foi a vez do vice-prefeito da Barra de São Miguel, @florianoamelo", escreveu. "Seja bem-vindo ao nosso time. Feliz em contar com a sua parceria."

Segundo Renan, o novo emedebista deve sair candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024 —nas quais eventualmente poderia enfrentar o atual prefeito, caso ele decida tentar a reeleição. Floriano Melo é ligado ao deputado estadual Dudu Ronalsa, que também é filiado ao MDB.

A rivalidade de Renan e Lira tem suas raízes na disputa por influência na política alagoana. A rixa tomou proporções nacional e ganhou escala no governo Lula —o senador é aliado de primeira hora do atual presidente, enquanto o presidente da Câmara fez campanha para Jair Bolsonaro (PL) nas eleições passadas. Agora, o partido de Lira negocia entrada na gestão petista.

Floriano Melo e o prefeito já estavam afastados desde o início do ano, segundo a imprensa local. O vice-prefeito sinalizava a aliados insatisfação com o fato de Benedito de Lira não passar o cargo para ele quando precisava se ausentar para tratar de problemas de saúde.