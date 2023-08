São Paulo

Membros da cúpula do PSDB têm incentivado o deputado federal Aécio Neves (MG), ovacionado em encontro do partido na semana passada, a disputar a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024.

Na avaliação desses caciques, a candidatura daria a Aécio um palanque para se defender de críticas e poderia ajudar o partido a ampliar sua bancada de vereadores.

Também tem sido mencionada uma possível candidatura ao governo estadual em 2026, com a iminente saída de Romeu Zema (Novo-MG), atualmente em seu segundo mandato.

"Meu esforço hoje é para ajudar o presidente Eduardo [Leite] a reorganizar o PSDB no Brasil e colocá-lo como alternativa de poder ao bolsonarismo e ao lulopetismo. Para isso, temos que fortalecer nosso discurso de oposição a esse governo [Lula], que governa com os olhos muito mais no retrovisor do que no para-brisa da história", afirma Aécio ao Painel.

No partido, a expectativa é a de que o parlamentar encabece um movimento de oposição tucana mais incisiva à administração federal petista.