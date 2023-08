São Paulo

Dezenove vereadores assinaram uma lista dando apoio à candidatura do vereador Rubinho Nunes (União Brasil) para presidir a Câmara Municipal de São Paulo a partir de 2024.

Vereador Rubinho Nunes (União Brasil) durante sessão na Câmara Municipal de SP - Bruno Wilker-8.fev.2023/Divulgação

Entre eles estão Isac Félix (PL), Marlon Luz (MDB), Thammy Miranda (PL), Milton Ferreira (Podemos), Fernando Holiday (PL), Marcelo Messias (MDB), Rinaldi DiGiglio (União Brasil), Cris Monteiro (Novo), Sidney Cruz (Solidariedade), Danilo do Posto (Podemos) e Bombeiro Major Palumbo (PP). São necessários 28 votos para vencer a disputa.

A eleição, que ocorre no final do ano, esquentou nos últimos dias. Na terça-feira (29), a bancada do PSDB aprovou a indicação do vereador João Jorge para disputar a presidência da Casa.

Os tucanos dizem que foi feito um acordo pelo atual presidente, Milton Leite (União Brasil), ainda com o prefeito Bruno Covas, morto em 2021, para que o partido comandasse a Casa em 2024.

Leite não tem se comprometido com esse apoio, no entanto, e incentiva Rubinho, seu aliado, a se lançar. O próprio atual presidente analisa a possibilidade de buscar mais um ano no comando do Legislativo municipal.