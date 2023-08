A bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo aprovou em reunião nesta terça-feira (29) a indicação do vereador João Jorge para disputar a presidência da Casa e exercer o cargo no ano que vem.

O vereador João Jorge, do PSDB paulistano - Ronny Santos/Folhapress

Os oito integrantes do partido foram unânimes na definição do nome de Jorge. O vereador Xexéu Trípoli, que também se mostrava interessado em concorrer, abriu mão do pleito em nome da unidade da bancada.

Segundo os tucanos, foi feito um acordo pelo atual presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), ainda com o prefeito Bruno Covas, morto em 2021, pelo qual o PSDB comandaria a Casa no segundo biênio da atual legislatura.

Leite, no entanto, patrocinou uma mudança no regimento que prorrogou seu mandato por um terceiro ano. Ele ainda não se comprometeu publicamente a apoiar o nome tucano.

A eleição deve ocorrer em dezembro. O novo presidente deve assumir a partir de janeiro de 2024 e ficar no cargo por um ano.

Outros nomes vêm sendo citados para a disputa, como Rubinho Nunes e Ricardo Teixeira, ambos do União Brasil.