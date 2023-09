Aliados de Eduardo Leite apostam que ele não deve seguir na presidência do PSDB a partir de novembro, quando o partido deve eleger uma nova direção nacional.

A avaliação é que o outro cargo que Leite exerce, de governador do Rio Grande do Sul, impossibilita que ele dê uma cara mais oposicionista à legenda. Isso teria ficado claro na tragédia das chuvas no estado, em que o auxílio do governo Luiz Inácio Lula da Silva foi fundamental.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) - Mauricio Tonetto - 4.set.2023/Governo RS

Após diminuírem muito de tamanho na eleição do ano passado, os tucanos tentam tornar a legenda relevante novamente. Para isso, avaliam que é preciso disputar espaço com o bolsonarismo como uma espécie de "oposição madura" a Lula, aumentando o tom das críticas ao governo federal. Pontos em que isso pode ocorrer incluem o inchaço da máquina federal e aumento da carga tributária.

Para assumir o lugar de Leite, um dos nomes que despontam é o do deputado federal Aécio Neves (MG), que teve seus processos no caso JBS arquivados e foi recentemente reabilitado em encontro partidário. Uma alternativa seria algum outro membro da bancada tucana no Congresso.