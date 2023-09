Brasília

O Banco do Brasil incluiu o lançamento de uma pulseira produzida pela comunidade indígena amazônica Yawanawá dentro de sua estratégia de sustentabilidade, em iniciativa na qual a renda obtida com a venda do acessório será revertida a projetos em defesa dos povos da Amazônia.

A pulseira é produzida pela grife Bottletop e faz parte da coleção Togetherband all Amazonia, que será lançada nesta terça-feira (19) em Nova York (EUA), onde líderes mundiais se reúnem para participar da Assembleia Geral da ONU.

A presidente do BB, Tarciana Medeiros, tem circulado com a pulseira, confeccionada com sementes de açaí, para divulgar a iniciativa durante as agendas que tem mantido em Nova York.

Na cidade, o banco promoveu palestras na sede da ONU, fechou negócios e fez eventos de relacionamento com clientes empresariais e no varejo.

Presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, usa pulseira com semente de açaí durante compromisso em NY - Caio Guatelli

De acordo com o banco, cada pulseira adquirida garante duas árvores plantadas para a compensação de emissões de carbono, oito pratos de comida para famílias indígenas em situação de vulnerabilidade e US$ 6 revertidos para a Fundação Banco do Brasil. O valor arrecadado será destinado à preservação da cultura, costumes e das raízes dos povos indígenas e geração de trabalho e renda.

Em Nova York, o BB também atua em outras frentes de sustentabilidade e espera captar R$ 1 bilhão em investimentos para aplicação no país, com os acordos com o banco de investimento BMO Financial Group, Banco Mundial e BID.