O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) viaja a Nova York nesta quinta-feira (7) para promover a candidatura do Brasil a um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Ministro Silvio Almeida vai articular candidatura do Brasil a assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU - Pedro Ladeira/Folhapress

Caso seja eleito, seria a sexta vez em que o país ocuparia um assento no órgão. A candidatura foi lançada em maio. A campanha termina em outubro, quando ocorre a eleição para escolha dos novos membros.

A comitiva brasileira vai tentar mobilizar países-membros da ONU em favor da candidatura do país. Também estão previstas reuniões bilaterais com Estados-membros e encontro com representantes das Nações Unidas.

A intenção do Brasil, segundo interlocutores do Ministério de Direitos Humanos, é fortalecer os mecanismos de cooperação no contexto do Conselho de Direitos Humanos, apoiar a participação social nas decisões do órgão e impulsionar discussões no campo do combate ao discurso de ódio e da promoção da igualdade racial, entre outros pontos.