Brasília

O líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), fará pronunciamento sobre combate à tuberculose no Brasil e sobre o compromisso de erradicação da doença até 2030 no encerramento da 78ª Assembleia Geral da ONU, no dia 22.

Brito vai representar o Congresso Nacional no evento, que ocorrerá em Nova York (EUA). Ele foi autor de um requerimento de criação de uma comissão externa da Câmara para elaborar propostas para analisar o enfrentamento da tuberculose como compromisso internacional para a eliminação da doença como problema de saúde até 2030.