O Ministério da Defesa já contabilizou US$ 1,1 bilhão em contratos fechados de vendas de equipamentos e insumos militares para o exterior neste ano. Em menos de nove meses, o valor é 70% maior com relação aos US$ 648 milhões do ano passado.

Avião KC-390, da Embraer, em operação na Amazônia - Michael Dantas/AFP

O montante certamente aumentará, porque não está incluído na conta, por exemplo, o contrato anunciado nesta quarta-feira (20) de venda de unidades do cargueiro KC-390, da Embraer, para a Áustria.

O aumento das negociações atende a pedido feito no início do governo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos ministros José Múcio (Defesa) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento) para que o setor bélico receba investimento e seja revitalizado, contribuindo com a retomada da indústria nacional.