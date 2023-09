O governo Lula (PT) estreia nesta quinta-feira (28) à noite a campanha publicitária na TV do Novo PAC. O primeiro vídeo, de 30 segundos, apresenta o programa e seu slogan: "O Novo PAC é o Brasil rumo certo".

O presidente Lula durante o lançamento do Novo PAC, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Tércio Teixeira/Folhapress.

Na semana que vem, começam a ser exibidas inserções regionalizadas, para cada uma das 27 unidades da Federação. A estratégia é a mesma adotada pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) em recente campanha de vacinação, avaliada como bem-sucedida.

"A regionalização garante a identificação local, estado por estado, respeitando as características individuais. As grandes campanhas vão seguir nesta linha, com mais eficiência e resultados, conversando melhor com as pessoas, o que também é uma marca do presidente Lula", diz o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta.

Um dos principais programas do governo, o Novo PAC tem eixos voltados a infraestrutura e área social.

A promessa é vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após essa data.

Deste montante, serão R$ 371 bilhões do Orçamento Geral da União, R$ 343 bilhões de estatais, R$ 362 bilhões de financiamentos e R$ 612 bilhões do setor privado.