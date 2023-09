O ministro das Cidades, Jader Filho, participa no próximo domingo (17) de um encontro organizado pela ONU-Habitat, em Nova York (EUA), no qual deverá falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, entre outros temas.

O ministro das Cidades, Jader Filho, que participará de evento da ONU em Nova York - Divulgação Abrainc

Ele vai participar do painel "Uma Esperança para o Futuro" e abordar os compromissos assumidos pelo Brasil para acelerar a implementação das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A previsão do governo é entregar 400 mil unidades habitacionais do programa até o final do ano.