O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lançará nesta quarta-feira (19) uma linha de crédito habitacional direcionada a famílias de baixa renda que não são alcançadas pelo Minha Casa Minha Vida, do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em evento no Palácio dos Bandeirantes no mês passado - Fernando Nascimento/Governo do Estado de São Paulo

Será anunciado investimento de R$ 258 milhões para a construção de 20 mil unidades habitacionais dentro do programa Casa Paulista, uma das principais bandeiras de Tarcísio na área social.

As famílias beneficiadas têm renda mensal média calculada pelo governo estadual em R$ 2.400. Em tese, estão enquadradas na faixa 1 do MCMV, que atende aos com renda de até R$ 2.640.

Na prática, diz a gestão estadual, essas famílias não conseguem ser beneficiadas no estado, pelo desinteresse das empreiteiras em atender a essa faixa, em razão dos altos custos de construção.

Na avaliação do governo Tarcísio, a liberação dos recursos do orçamento paulista dará condições financeiras às construtoras de fazer as casas. Cada família receberá um subsídio de R$ 10 mil a R$ 16 mil, dependendo da região do estado.

No total, o investimento privado previsto na construção das 20 mil casas é estimado em mais de R$ 3 bilhões.

O programa será anunciado por Tarcísio em um evento no Palácio dos Bandeirantes. No governo estadual, a ideia é apresentá-lo como um projeto para beneficiar os "esquecidos" pelo Minha Casa Minha Vida.

O Casa Paulista tem como meta entregar 200 mil unidades habitacionais até o fim do mandato de Tarcísio, em 2026. O governador é considerado um potencial candidato a presidente contra Lula na próxima eleição.