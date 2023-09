O presidente do diretório do PSDB na cidade de São Paulo, foi reeleito neste domingo (17) para mais um mandato de dois anos.

Fernando Alfredo, presidente do diretório municipal do PSDB, reeleito neste domingo - Rubens Cavallari/Folhapress

A chapa que ele encabeça foi aclamada pelos 71 membros do diretório municipal, eleitos em convenção do partido neste final de semana. Alfredo está à frente do PSDB paulistano desde 2019.

"O PSDB se renova com um único objetivo, preparar nossa militância para alicerçar nossa candidatura à Presidência da República em 2026. Com nosso presidente nacional Eduardo Leite, vamos em frente, porque o trabalho continua", afirmou o presidente reeleito.

A convenção municipal ocorreu em meio a polêmicas. No mês passado, o encontro foi suspenso pela direção estadual do PSDB, com apoio do comando nacional, com o argumento de que era preciso investigar supostas atitudes arbitrárias de Alfredo ao desfiliar adversários seus do partido.

O dirigente, que nega a acusação, manteve a data da convenção inalterada, dizendo que a decisão de suspensão não tem previsão estatutária. A disputa pode acabar na Justiça, agravando a crise que vive a legenda desde a eleição do ano passado, quando teve derrotas eleitorais.

Alfredo é aliado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e defende o apoio do PSDB à sua reeleição.