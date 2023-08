São Paulo

A comissão executiva do PSDB no estado de São Paulo suspendeu a convenção municipal de São Paulo, prevista para 17 de setembro, agravando a crise na legenda.

Fernando Alfredo apoia prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - Rubens Cavallari - 15.jul.2023/Folhapress

Com isso, o atual presidente do diretório paulistano, Fernando Alfredo, não poderá buscar se reeleger para ficar mais dois anos no cargo.

Agora, uma comissão eleitoral é quem deverá assumir e conduzir os temas relacionados às convenções municipais.

A anulação também deixa a incógnita sobre qual rumo o partido deverá tomar na eleição municipal de 2024 na capital.

Para suspender a convenção, Marco Vinholi, presidente estadual do partido, acatou representação de filiados à sigla, que afirmam que Fernando age de forma arbitrária e teria expulsado membros que não concordam com a condução do diretório municipal.

Em razão dessas denúncias, segundo Vinholi, a convenção na cidade de São Paulo tende a ser parcial e manipulada. "Foi criada comissão especial para relatoria e análise dos casos, os quais darão a garantia da ampla defesa e contraditório para avaliação final", disse o presidente do diretório paulista.

Vinholi e Fernando têm divergido sobre o papel que o PSDB pretende assumir na eleição de 2024. O presidente estadual entende que o partido deve lançar candidato à Prefeitura de São Paulo, e Fernando já declarou apoio a Ricardo Nunes (MDB).

A suspensão de Fernando é um gesto de aproximação de Vinholi ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, principal liderança entre os tucanos hoje.

Com desempenho pifío do PSDB nas eleições de 2022, já estava previsto a dança de cadeiras no PSDB, principalmente São Paulo.

Procurado pelo Painel, Fernando não se manifestou até a publicação deste texto.

Além de São Paulo, o PSDB anulou convenções em quase 50 municípios.