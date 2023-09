O Diretório Estadual do PSDB de São Paulo vai fazer uma homenagem póstuma a José Gregori, ex-ministro da Justiça no governo FHC, durante a convenção que o partido fará em 8 de outubro na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

José Gregori, ex-ministro da Justiça de FHC, terá homenagem póstuma em convenção do PSDB - Zanone Fraissat/Folhapress

O presidente do diretório, Marco Vinholi, afirmou que está sendo produzido um vídeo sobre a trajetória de Gregori e que deve ser exibido durante o encontro. Na ocasião, deve ser definido o posicionamento do partido para as eleições municipais de 2024 e direcionamentos para os próximos anos.

Gregori morreu no último domingo (3) aos 92 anos, em São Paulo. Além de ministro da Justiça de FHC, ele também foi secretário nacional de Direitos Humanos (1997-2000) e membro fundador da Comissão Arns, grupo criado em 2019 para monitorar violações de direitos humanos.