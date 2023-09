A secretária-geral adjunta da ONU, Mami Mizutori, se reúne até sexta-feira (29) com o presidente Lula (PT) para discutir a adoção de medidas de prevenção a desastres climáticos, em especial a redução dos riscos em periferias.

Cidade de Campos Novos (SC) enfrentou um desastre natural em maio de 2021 que deixou um rastro de destruição - Defesa Civil-Campos Novos

Mizutori, que também é secretária especial para a redução de riscos de desastres, participará de encontro na manhã de quarta-feira (27) com a presença dos ministros Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (integração), além do secretário nacional de Territórios Periféricos, Guilherme Simões. Na reunião devem ser identificados municípios que enfrentam o problema e iniciativas para reduzir riscos nas periferias.

No encontro com Jader Filho, Mizutori deve ouvir do prefeito de Barcarena, José Renato Rodrigues, relato do desastre ambiental provocado em fevereiro de 2018 pela Alunorte/Hydro após transbordamento de barragem de rejeitos que contaminou rios da região.

Na quinta-feira (28), a secretária-geral adjunta da ONU visitará o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres ao lado dos ministros José Múcio (Defesa), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).