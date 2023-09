O Pará teve redução de 70% da área com alertas de desmatamento em agosto e encabeçou a lista dos estados amazônicos com redução do desmate, de acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Área desmatada às margens da rodovia Transamazônica ( BR-230 ) no município de Lábrea (AM) - Lalo de Almeida/Folhapress

A capital do estado, Belém, vai sediar em 2025 a COP-30, conferência da ONU para o clima.

Segundo o Inpe, o estado teve redução de desmatamento equivalente a uma área de 472 km². Amazonas, com 225 km², Mato Grosso, com 173 km², e Rondônia com 113 km², vêm na sequência.

Ao todo, a Amazônia Legal registrou em agosto área recoberta por alertas 66% menor do que no mesmo período em 2022, ou 1.101 km².