Brasília

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) discutirá apologia da ditadura, capacitismo e discurso de ódio em um videocast que será lançado por seu ministério na sexta-feira (14).

O programa, chamado "Direitos Humanos pra quem?", terá como primeira entrevistada Isadora Brandão, secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Serão convidados artistas, influenciadores e especialistas em direitos humanos.

Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante entrevista à Folha em seu gabinete, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

O videocast, quinzenal e com duração de cerca de 50 minutos, ficará disponível na íntegra no canal do ministério no YouTube.

Segundo o ministério, a ideia é debater "temas que, em geral, são fruto de incompreensão ou preconceito" em relação aos direitos humanos. Entra nessa seara, por exemplo, o discurso de que os direitos só existem "para pessoas que cometeram crimes".

Também serão debatidas frases como "bandido bom é bandido morto", significado da sigla LGBTQIA+ e marginalização das pessoas em situação de rua.