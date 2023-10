São Paulo

Secretário de Saúde do ex-governador João Doria durante a pandemia da Covid-19, o médico infectologista Jean Gorinchteyn tem participado de um grupo organizado por Guilherme Boulos (PSOL) para discutir problemas da capital na área. O deputado federal é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

Para além das contribuições técnicas, a aproximação a Gorinchteyn pode ajudar na estratégia do psolista de dissolver a imagem de radical muitas vezes associada a ele. O médico foi uma das figuras de maior destaque no plano do então governador tucano de combate à pandemia.

A contratação de Lula Guimarães, ex-marqueteiro de Doria e de Geraldo Alckmin, foi pensada como parte do mesmo plano.

Jean Gorinchteyn, ex-secretário estadual de Saúde de São Paulo, durante evento no Palácio dos Bandeirantes - Zanone Fraissat-15.dez.2022/Folhapress

O ex-secretário diz ao Painel que Boulos conhece a cidade minuciosamente, tem domínio de dados de diversas áreas e sobre diversas regiões da capital, e "tem se mostrado uma figura muito madura, com perfil muito diferente do que apresentava anos atrás".

"Esse amadurecimento trouxe a ele um posicionamento diferente em diversas questões, especialmente na Saúde. Tenho tranquilidade de estar trabalhando com alguém que tenha essa racionalidade operacional", completa.

Gorinchteyn afirma que o grupo de especialistas tem desenhado estratégias de Saúde com o objetivo de fazer política de saúde para as pessoas com menos recursos financeiros, da periferia, "que muitas vezes ficam horas para serem atendidas em postos de atendimento".

"São Paulo tem uma necessidade muito maior, precisa rever a Saúde como um dos três pilares, ao lado de Educação e Segurança. É fundamental que tenhamos uma revisão de tudo que tem acontecido. É muito gratificante poder ter sido convidado para discutir a Saúde do município e proporcionar à população a melhor forma de assistência", conclui.