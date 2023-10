O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) diz que sua candidatura à Prefeitura de João Pessoa (PB), no ano que vem, terá como mote o slogan popularizado por Jair Bolsonaro. "Minha campanha será Deus, Pátria, Família e Liberdade", afirma.

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que deve disputar a prefeitura de João Pessoa - Adriano Machado/Reuters

A ideia, afirma Queiroga, é colar ao máximo sua imagem na do ex-presidente, de quem foi ministro entre 2021 e 2022, na fase final da pandemia.

Ele pretende usar seu desempenho contra a Covid-19 como um trunfo. "Quando eu assumi morriam 3.600 pessoas por dia, ao sair eram 100", diz.

Além de colocar a saúde no centro de sua campanha, ele também promete reduzir o tamanho da máquina municipal, cortando pela metade o atual número de 29 secretarias.

"Mesmo que eu quisesse, não haveria como me dissociar do Bolsonaro. O eleitorado bolsonarista é diferente do eleitorado do PT, que aposta no incentivo da miséria", afirma.