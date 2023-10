O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), convidou nesta quarta-feira (18) o papa Francisco para visitar Belém antes da COP30, conferência de mudanças climáticas da ONU que será sediada na capital paraense em novembro de 2025. Uma possibilidade seria ele participar da procissão do Cirio de Nazaré.

Governador Helder Barbalho entrega pedaço da corda do Círio de Nazaré ao papa Francisco - Divulgação

Helder entregou ao papa um pedaço de 1,5 metro da corda utilizada no Círio deste ano, fabricada no Pará pela primeira vez em 231 anos de procissão, além de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré feita para a celebração deste ano e do Livro do Círio, de 220 páginas, que retrata histórias da manifestação católica.

O governador destacou que, em sua visita, o papa Francisco poderá conhecer o que o Pará tem feito para preservar a floresta amazônica. "Pude falar ao papa sobre a COP, que será realizada em Belém em 2025, e também conversamos sobre a Amazônia", disse.