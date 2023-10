O cabo de guerra entre metroviários e o governo de São Paulo tem como pano de fundo o rombo nas contas da empresa. No primeiro semestre de 2023, o prejuízo do Metrô foi de R$ 651 milhões. Em todo o ano de 2022, havia sido de R$ 1,2 bilhão.

Movimentação na entrada do metrô da linha 1-Azul, em São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

A maior parte das despesas é com pessoal, que neste ano está em 59,8% da receita operacional bruta, patamar ligeiramente superior ao do ano passado, quando ficou em 58,8%.

Já a receita total teve uma alta de 4,21% na primeira metade deste ano na comparação com igual período do ano passado, descontada a inflação. Isso não foi nem de perto suficiente para reverter o déficit, no entanto.

Contribuem para a crise financeira da empresa a queda de cerca de 20% no número de usuários do sistema desde a pandemia e o fato de a tarifa estar congelada em R$ 4,40 desde janeiro de 2020.

Segundo integrantes do governo Tarcísio, a privatização das linhas seria uma forma de tirar esse peso financeiro do estado, além de ajudar a realizar investimentos para ampliação do sistema.