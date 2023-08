Brasília

Uma minuta de resolução publicada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) gerou críticas de empresas do setor de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, que reclamam de retrocesso e de criação de barreiras para novas entrantes no mercado.

Passageiros aguardam ônibus em rodoviária de Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Entre outros pontos, a Associação Brasileira pelo Futuro da Mobilidade cita a quantidade limitada de operadores, as janelas para emissões de novas autorizações e os cálculos de viabilidade econômica para liberar empresas a entrarem no transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros.

"O setor foi pego de surpresa. A minuta do novo Marco Regulatório do Transporte de Longa Distância vai na contramão da livre concorrência", afirma o diretor executivo da entidade, Bruno Azambuja.

Segundo ele, a nota técnica inclui dispositivos que não são coerentes com o regime de autorização, como a necessidade de avaliar a atratividade dos mercados baseada em dados passados de demanda, e não apenas na capacidade econômica do operador. Azambuja cita ainda a introdução de janelas anuais para que novas empresas possam entrar no mercado e o limite no número de novas entrantes na maioria dos mercados principais.

Nesta terça-feira (1º), a ANTT realiza uma audiência pública para debater o novo marco.