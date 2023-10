O núcleo do PT dedicado às discussões sobre segurança pública defende que a deputada federal Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) assuma o Ministério da Segurança Pública, caso seja recriado.

Deputada federal Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) durante evento do Incra - Reprodução/@delegadaadrianaaccorsi no Facebook

"É uma das maiores referências dentro do PT sobre o tema e é uma mulher, o que contempla a questão de gênero", diz Abdael Ambruster, coordenador do Setorial de Segurança Pública do partido.

Ex-delegada-geral da Polícia Civil de Goiás, a parlamentar é uma rara policial de expressão filiada ao PT. Outro nome do partido ligado à área é o senador Fabiano Contarato (ES), também delegado da Polícia Civil.

A possibilidade de tirar a segurança pública da alçada do Ministério da Justiça, que já ocorreu no governo Michel Temer (MDB), voltou a ser discutida com as especulações da ida de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Dino é um dos principais adversários dentro do governo da cisão.