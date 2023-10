Em reunião nesta segunda-feira (16), o diretório nacional do PT aprovou resolução que condena os ataques do Hamas contra civis, ao mesmo tempo em que acusa Israel de cometer genocídio contra a população de Gaza.

O partido também reforça o fato de que não tem ligação com o grupo responsável pela ofensiva contra Israel no último dia 7, afirmando que seus únicos laços são com a Organização para a Libertação da Palestina e com a Autoridade Nacional Palestina, que administra partes da Cisjordânia.

O documento não chama o Hamas de entidade terrorista, em linha com a posição da diplomacia brasileira. Também não se refere aos atos do grupo palestino como "terroristas".

"O PT condena, desde sua fundação, todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, condenamos os assassinatos e sequestro de civis cometidos tanto pelo Hamas, quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra", diz o documento petista.

O partido reitera ainda a defesa de uma solução de dois Estados para a crise na região, pede esforços pela paz negociada e parabeniza o governo Luiz Inácio Lula da Silva pela operação para retirar brasileiros da zona de conflito.

É a segunda nota do PT desde a eclosão do conflito, Na primeira, em 7 de outubro, não houve menção ao Hamas ou a "genocídio" por parte de Israel, no entanto.