Vencedor da Semana: o Itamaraty, que organizou bem-sucedido resgate de brasileiros em Israel após os ataques do Hamas.

Brasileiros que estavam em Israel e foram repatriados pelo governo federal chegam ao Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

Perdedor da Semana: o pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que foi obrigado a mudar o tom e criticar nominalmente o Hamas após ser acusado por adversários de poupar o grupo terrorista.

Fique de Olho: semana deve ter intensa agenda econômica, com votação de projeto para taxar fundos e offshores, julgamento de correção do FGTS no STF e possíveis medidas do governo para trabalhadores de aplicativos.